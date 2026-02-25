В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звезд бокса

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Доме Спорта Лиги Ставок в Санкт-Петербурге состоялся турнир «Удар на силу». Мероприятие собрало как профессиональных спортсменов, так и любителей, желающих проверить свои силы.

Почетными гостями турнира стали известные российские боксеры: двукратный чемпион России и чемпион мира Илья Попов, а также чемпион России, победитель Всемирных военных игр и чемпион Азии по профессиональному боксу Алексей Мазур. Спортсмены не только наблюдали за ходом соревнований, но и активно общались с участниками и гостями вечера.

Участники турнира соревновались в нескольких весовых категориях.

Категория 1 – вес участников до 65 кг.;

Категория 2 – вес участников от 65 кг. До 80 кг.;

Категория 3 – вес участников свыше 80 кг.

Главным призом для победителей стали фрибеты на сумму 30 000 рублей от букмекерской компании «Лига Ставок». Все без исключения участники турнира получили памятные призы и подарки.