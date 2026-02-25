Леклер и Хэмилтон вошли в топ-5 фаворитов на титул «Ф-1» после предсезонных тестов. Норрис выпал из тройки главных претендентов у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на чемпиона «Формулы-1» в 2026 году после предсезонных тестов.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон поднялись на третью и четвертую строчку в линии соответственно. Коэффициент на монегаска упал с 15.00 до 6.00, на британца – с 17.00 до 8.00.

Ландо Норрис опустился с третьего на пятое место – котировки подорожали с 7.50 до 10.00. Самый большой регресс среди фаворитов – у Фернандо Алонсо. Кэф на испанца взлетел с 11.00 до 67.00, в рейтинге он упал с четвертой строчки на восьмую.

Чемпион «Ф-1» в 2026 году по версии букмекеров:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 3.00

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 4.00

3. Шарль Леклер («Феррари») – 6.00

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8.00

5-6. Ландо Норрис («Макларен») – 10.00

5-6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 10.00

7. Оскар Пиастри («Макларен») – 15.00

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 67.00

