Леклер и Хэмилтон вошли в топ-5 фаворитов на титул «Ф-1» после предсезонных тестов. Норрис выпал из тройки главных претендентов у букмекеров
Букмекеры обновили котировки на чемпиона «Формулы-1» в 2026 году после предсезонных тестов.
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон поднялись на третью и четвертую строчку в линии соответственно. Коэффициент на монегаска упал с 15.00 до 6.00, на британца – с 17.00 до 8.00.
Ландо Норрис опустился с третьего на пятое место – котировки подорожали с 7.50 до 10.00. Самый большой регресс среди фаворитов – у Фернандо Алонсо. Кэф на испанца взлетел с 11.00 до 67.00, в рейтинге он упал с четвертой строчки на восьмую.
Чемпион «Ф-1» в 2026 году по версии букмекеров:
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 3.00
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 4.00
3. Шарль Леклер («Феррари») – 6.00
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8.00
5-6. Ландо Норрис («Макларен») – 10.00
5-6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 10.00
7. Оскар Пиастри («Макларен») – 15.00
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 67.00