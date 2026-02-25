«Лига Добра» стала партнером Федерации скалолазания России

Общероссийская социальная программа «Лига Добра» расширяет свою деятельность в сфере развития спортивной инфраструктуры в регионах РФ.

Сегодня «Лига Добра» подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией скалолазания России (ФСР) в качестве партнера организации. Подписание прошло в Зеленоградске Калининградской области в рамках ежегодной конференции «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем усилия».

Основная цель партнерства – популяризация скалолазания как современного и инновационного вида спорта и повышение его роли в гармоничном развитии личности. Скалолазание сочетает физическую подготовку, стратегическое мышление и навыки командного взаимодействия.

Ключевым направлением станет реализация проекта «На высоте» по строительству скалодромов для воспитанников детских социальных учреждений в рамках географии «Лиги Добра». Проект нацелен на расширение доступа детей к современным спортивным возможностям и формирование устойчивой мотивации к регулярным занятиям спортом.

В рамках подписания состоялась установка скалодрома в социальном учреждении «Наш дом» (ГБУ СКО «Наш дом») в Зеленоградске Калининградской области. Новый объект интегрирован в систему регулярных занятий физической культурой и обеспечивает детям возможность безопасных и системных тренировок.

Ранее «Лига Добра» реализовала аналогичные проекты в Брянской, Ростовской, Ленинградской и Самарской областях. До конца 2026 года планируется открытие объектов ещё в четырёх российских регионах.

Яркой частью мероприятия стал мастер-класс по скалолазанию для детей –воспитанников центра «Наш дом». Первый символический подъем под аплодисменты зала совершили президент СФР Дмитрий Бычков и директор социального учреждения Владимир Ващенко, дав достойный старт новому проекту.

Ольга Журавская, основатель программы «Лига Добра»:

«Мы рады, что к экосистеме «Лиги Добра» присоединилась Федерация скалолазания России. Это сотрудничество усиливает наши возможности по созданию качественной спортивной инфраструктуры для детей. Наша задача – не просто строить объекты, а давать детям опыт преодоления. Скалолазание развивает концентрацию, ответственность и умение работать в связке. Эти навыки напрямую влияют на успешную социализацию и остаются с человеком надолго».

Дмитрий Бычков, президент ФСР:

«Мы рады присоединиться к «Лиге добра» и реализовывать совместные проекты. Федерация скалолазания России уделяет большое внимание развитию детского спорта. Это вклад в подрастающее поколение, в наше общее будущее. Создание спортивных сооружений в соцучреждениях – это отдельная благая цель, которая заслуживает большого уважения. Уверен, для многих ребят, кто познакомится с нашим видом спорта благодаря этому проекту, скалолазание станет путевкой в жизнь».

Евгений Скачков, заместитель министра спорта Калининградской области:

«Для начального уровня этот скалодром – отличный. В регионе есть большой потенциал для развития скалолазания, и важно, что у детей появляется возможность попробовать себя в этом виде спорта. Чем больше детей вовлечены в занятия спортом, тем сильнее и увереннее будут будущие поколения».