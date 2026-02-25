«ПСЖ» – «Монако»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы монегасков на камбэк

25 февраля состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Монако». Встреча пройдет в Париже и начнется в 23:00 мск.

Первая игра завершилась победой «ПСЖ» 3:2. Парижане пропустили два мяча в самом начале, но до перерыва сравняли счет, а во втором тайме после удаления Александра Головина забили третий гол и сохранили этот результат до финального свистка.

В выходные команды провели матчи в чемпионате Франции и одержали победы. Парижане разгромили «Мец» (3:0) и вернулись на первое место в таблице, а помог столичному клубу «Монако», обыгравший лидировавший в Лиге 1 «Ланс» (3:2).

«ПСЖ» выиграл пять из семи последних матчей с монегкасками. Две прошлые очные встречи в Париже завершились победами хозяев 5:2 и 4:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают «ПСЖ» явным фаворитом на выход в 1/8 финала. На проход парижан дают коэффициент 1.03 , на итоговый успех «Монако» предлагают 12.5.

На победу хозяев в основное время ответного матча можно поставить за 1.28 , на монегасков дают 6.60 , вероятность ничьей оценивается в 10.0.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.31, на два гола и менее – за 3.40.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «ПСЖ». 80% от всех ставок на исход ушло на парижан, 6% пришлось на ничью, 14% – отдано на успех «Монако».