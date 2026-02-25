«Реал» – явный фаворит против «Бенфики» в ответном стыковом матче ЛЧ. Вероятность прохода после 1:0 в Португалии составляет 93%

«Реал» примет «Бенфику» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

В первой игре в Португалии мадридцы победили со счетом 1:0. Сразу после этого коэффициент на их проход упал с 1.20 (83%) до 1.08 (93%). На выход «Бенфики» в 1/8 финала букмекеры дают 8.30.

Победа «Реала» в ответном матче оценивается в 1.54. На португальцев можно поставить за 5.90, на ничью – за 4.70.

Встреча пройдет 25 февраля. Начало – в 23:00 мск.

У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!