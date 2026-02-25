22% – вероятность, что «Ювентус» выйдет в 1/8 финала ЛЧ после 2:5 в первом матче с «Галатасараем»
«Ювентус» примет «Галатасарай» в ответном стыковом матче ЛЧ.
В первом матче в Стамбуле туринцы проиграли со счетом 2:5. Коэффициент на их проход вырос с 1.50 (67%) до 4.50 (22%).
На выход «Галатасарая» в 1/8 финала дают коэффициент 1.21.
Ответный матч пройдет 25 февраля в Турине. Начало – в 23:00 мск.
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Опубликовала: Венера Кравченко
Итальянцы провалились жёстко конечно в этом году. Ну а что они хотели? Скупили стариков и думают что вывезут? Так работает только среди таких же команд. Такими темпами итальянцы через 10 лет могут оказаться за бортом топ-5
