22% – вероятность, что «Ювентус» выйдет в 1/8 финала ЛЧ после 2:5 в первом матче с «Галатасараем»

«Ювентус» примет «Галатасарай» в ответном стыковом матче ЛЧ.

В первом матче в Стамбуле туринцы проиграли со счетом 2:5. Коэффициент на их проход вырос с 1.50 (67%) до 4.50 (22%).

На выход «Галатасарая» в 1/8 финала дают коэффициент 1.21.

Ответный матч пройдет 25 февраля в Турине. Начало – в 23:00 мск.

У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!