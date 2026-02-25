Вероятность победы «Буде-Глимт» в ЛЧ выросла в 6,5 раз со старта сезона. Норвежский клуб выбил «Интер» и вышел в 1/8 финала
Шансы «Буде-Глимт» на победу в Лигу чемпионов выросли.
Перед сезоном норвежский клуб входил в группу главных аутсайдеров. Коэффициент на победу в турнире составлял 500.00.
По итогам общего этапа «Буде-Глимт» занял в таблице 23-е место и вышел в плей-офф. В стыковом раунде норвежцы выбили «Интер» (3:1, 2:1).
Коэффициент на победу «Буде-Глимт» в ЛЧ рухнул до 75.00. Это первый сезон клуба на основной стадии ЛЧ.
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Опубликовала: Венера Кравченко
3 комментария
Шансы что он выиграет лигу, равны 0,001
Вероятность победы "Интера" упала в бесконечное количиство раз.
На 0 делить нельзя, поэтому с математической точки зрения это не совсем корректно)
