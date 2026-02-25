«Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер». На это давали 0,03% вероятности

«Буде-Глимт» обыграл в ЛЧ 3 топ-клуба подряд.

Сегодня норвежский клуб победил «Интер» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала. В первой игре «Буде-Глимт» выиграл со счетом 3:1.

Перед этим норвежцы на общем этапе турнира обыграли «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

Совокупный коэффициент на четыре победы «Буде-Глимта» подряд при последовательном перемножении котировок составил 3000.00 (0,03% вероятности).

Мы недооцениваем «Буде-Глимт». Величие в цифрах