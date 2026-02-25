«Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер». На это давали 0,03% вероятности

  • Спортс
4

«Буде-Глимт» обыграл в ЛЧ 3 топ-клуба подряд.

Сегодня норвежский клуб победил «Интер» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала. В первой игре «Буде-Глимт» выиграл со счетом 3:1. 

Перед этим норвежцы на общем этапе турнира обыграли «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

Совокупный коэффициент на четыре победы «Буде-Глимта» подряд при последовательном перемножении котировок составил 3000.00 (0,03% вероятности).

Мы недооцениваем «Буде-Глимт». Величие в цифрах

4 комментария
Семаку не показывайте. А то лимит мешает видите ли
«Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер» - это безграмотно.
спорц, ты в каких пту подобных безграмотных авторов набираешь, от текстов которых рожа кривится сильнее, чем от лимона?

правильно писать:
- «Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – у «Ман Сити», «Атлетико» и дважды у «Интера».
- «Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – с «Ман Сити», «Атлетико» и дважды с «Интером».
- «Буде-Глимт» победил в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер».

"На это давали 0,03% вероятности" - тоже безграмотно!
правильно писать:
- вероятность этого была 0.03%.
- на это давали коэффициент 3000.
Ответ Lunatic Insane
«Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер» - это безграмотно. спорц, ты в каких пту подобных безграмотных авторов набираешь, от текстов которых рожа кривится сильнее, чем от лимона? правильно писать: - «Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – у «Ман Сити», «Атлетико» и дважды у «Интера». - «Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – с «Ман Сити», «Атлетико» и дважды с «Интером». - «Буде-Глимт» победил в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер». "На это давали 0,03% вероятности" - тоже безграмотно! правильно писать: - вероятность этого была 0.03%. - на это давали коэффициент 3000.
И так понятно о чем речь.
Ответ Xiil
И так понятно о чем речь.
понятно, что понятно. но всё-таки это не простой камент в интернете на каком-нибудь форуме, а заметка в профессиональном издании, ни много ни мало, а СМИ. и подобные абсолютно безграмотные опусы очень сильно снижают уровень уважения к данному СМИ.
да и русский язык уважать надо. наберут троечников, а ты потом читаешь этот crap
