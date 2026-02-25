«Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер». На это давали 0,03% вероятности
«Буде-Глимт» обыграл в ЛЧ 3 топ-клуба подряд.
Сегодня норвежский клуб победил «Интер» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала. В первой игре «Буде-Глимт» выиграл со счетом 3:1.
Перед этим норвежцы на общем этапе турнира обыграли «Атлетико» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).
Совокупный коэффициент на четыре победы «Буде-Глимта» подряд при последовательном перемножении котировок составил 3000.00 (0,03% вероятности).
Кто станет чемпионом России?7292 голоса
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
спорц, ты в каких пту подобных безграмотных авторов набираешь, от текстов которых рожа кривится сильнее, чем от лимона?
правильно писать:
- «Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – у «Ман Сити», «Атлетико» и дважды у «Интера».
- «Буде-Глимт» выиграл в ЛЧ 4 матча подряд – с «Ман Сити», «Атлетико» и дважды с «Интером».
- «Буде-Глимт» победил в ЛЧ 4 матча подряд – «Ман Сити», «Атлетико» и дважды «Интер».
"На это давали 0,03% вероятности" - тоже безграмотно!
правильно писать:
- вероятность этого была 0.03%.
- на это давали коэффициент 3000.
да и русский язык уважать надо. наберут троечников, а ты потом читаешь этот crap