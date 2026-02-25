«Буде-Глимт» выбил «Интер» в стыковом раунде ЛЧ. Это самая большая сенсация плей-офф с 2018 года

«Буде-Глимт» сыграет в 1/8 финала ЛЧ.

В стыковом раунде норвежский клуб выбил «Интер» (3:1, 2:1). Перед первым матчем «Буде-Глимт» котировался явным андердогом с коэффициентом 6.70 на проход.

Это самая крупная сенсация плей-офф ЛЧ с сезона-2017/18. В 2018 году «Рома» выбила «Барселону» в 1/4 финала, на это давали коэффициент 7.00.

Мы недооцениваем «Буде-Глимт». Величие в цифрах