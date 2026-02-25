  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Буде-Глимт» выбил «Интер» в стыковом раунде ЛЧ. Это самая большая сенсация плей-офф с 2018 года
8

«Буде-Глимт» выбил «Интер» в стыковом раунде ЛЧ. Это самая большая сенсация плей-офф с 2018 года

«Буде-Глимт» сыграет в 1/8 финала ЛЧ.

В стыковом раунде норвежский клуб выбил «Интер» (3:1, 2:1). Перед первым матчем «Буде-Глимт» котировался явным андердогом с коэффициентом 6.70 на проход.

Это самая крупная сенсация плей-офф ЛЧ с сезона-2017/18. В 2018 году «Рома» выбила «Барселону» в 1/4 финала, на это давали коэффициент 7.00.

Мы недооцениваем «Буде-Глимт». Величие в цифрах

Кто станет чемпионом России?7302 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Кто-то другойЦСКА
Кто-то неожиданныйБалтика
Опубликовала: Венера Кравченко
logoБуде-Глимт
Ставки на футбол
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт
logoБарселона
logoИнтер
logoРома
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да это нельзя уже назвать сенсацией. До этого были Ман Сити, Атлетико и тот же Интер дома. Буде-Глимт знает себе цену и играет с ними на равных. Только уважение!
Ответ Evgen Vynokurov
Да это нельзя уже назвать сенсацией. До этого были Ман Сити, Атлетико и тот же Интер дома. Буде-Глимт знает себе цену и играет с ними на равных. Только уважение!
Да, стабильно унижает топов...
Прошлый финалист ЛЧ так-то .....
Всегда приятно наблюдать за андердогами , хоть что-то новое и свежее , похожее на сказку .
Комментарий удален пользователем
Ответ Джон Люлькович
Комментарий удален пользователем
А Юве тогда за что прилетело с Сараем?)
Ответ And Justice for All
А Юве тогда за что прилетело с Сараем?)
Ну как бы тот случай, по факту, оба клуба выбил из колеи🤦🏻
Респект Буде-Глимт!
Очень рад за Будё-Глимт, и играют хорошо, хоть сегодня и играли непривычно низко, от обороны, но всё же старались атаковать и прессинговали, атаки даже поинтереснее бесконечных навесов Интера выглядели. И это почти все свои у них играют, в обоих матчах только два легионера вышли: Хёг и Хайкин. За такие команды хочется переживать, а то в современном футболе почти все команды ничем друг от друга не отличаются, везде кучи иностранцев.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Махачкалинское «Динамо» впервые в истории обыграло «Рубин»
вчера, 19:12
«Бавария» проигрывает дортмундской «Боруссии» после 1-го тайма – 0:1. В лайве вероятность камбэка мюнхенцев составляет 29%
вчера, 18:25
«Ливерпуль» забил 5+ голов в матче АПЛ впервые с апреля 2025 года
вчера, 17:52
«Бернли» ушел с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил на 90+3 минуте – 3:4. В лайве вероятность победы «пчел» составляла 3%
вчера, 17:07
«Локомотив» забил «Пари НН» 2+ гола в 5 матчах подряд
вчера, 16:05
Кучеров набирает очки в 12 матчах подряд. 1.65 – наберет минимум 2 в игре против «Баффало»
вчера, 15:21
«Реал» стал андердогом против «Ман Сити» на «Бернабеу». Сразу после жеребьевки «сливочные» котировались фаворитами домашнего матча
вчера, 14:35
«Бенфика» Моуринью ни разу не проиграла в чемпионате Португалии, но занимает в таблице только 3-е место. 8.00 – финиширует на 3-й строчке без поражений
вчера, 08:53
«Краснодар» не пропускает от «Ростова» 3 матча подряд. 2.17 – продление серии
вчера, 08:28
«Главный фаворит гонки для меня – «Краснодар», самая сбалансированная команда России на протяжении полутора лет». Прогноз Дорского на остаток сезона РПЛ
вчера, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих
вчера, 19:35
«Сити» подходит к игре с серией из пяти побед подряд в очных матчах». Палагин о матче «Лидс» – «Ман Сити»
вчера, 13:05
«Разгрома не будет, Ковачу важно улучшить защиту, но «Бавария» определенно мощнее». Прогноз Артема Денисова на Дер Классикер
вчера, 12:07
«Боруссия» Д – «Бавария»: БЕТСИТИ назвал фаворита Дер-Классикер
вчера, 08:17Промо
BetBoom представил статистику ставок на РПЛ в крупнейших городах России
вчера, 08:16Промо
Лига Ставок запустила сразу две акции к возобновлению матчей Российской Премьер-Лиги
вчера, 07:50Промо
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах
26 февраля, 15:15Промо
Ставка в 50 рублей на угловые принесла клиенту «Лиги Ставок» 6,8 млн рублей
26 февраля, 14:49Промо
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Монако». 2.25 – сыграет на ноль
25 февраля, 19:30
«Аталанта» забила «Боруссии» 2 гола в 1-м тайме и сравняла счет по сумме двух стыковых матчей в ЛЧ. 57% – вероятность, что бергамаски выйдут в 1/8 финала
25 февраля, 18:47
Рекомендуем