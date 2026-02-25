«Хартс» стал главным фаворитом чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» – 2-й у букмекеров, «Селтик» – 3-й
Букмекеры обновили котировки на чемпиона Шотландии.
После 28 туров в таблице с 60 очками лидирует «Хартс». Второе место с 56 баллами занимает «Рейнджерс». «Селтик» идет третьим и отстает от «Хартса» на 6 очков, имея матч в запасе.
«Хартс» возглавил рейтинг букмекерских фаворитов на чемпионство. Коэффициент за месяц упал с 3.00 до 2.50. Вторым котируется «Рейнджерс» за 2.87, третьим в линии идет «Селтик» за 3.00.
Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.
Рекомендуем