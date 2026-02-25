Шансы Гилджес-Александера на звание MVP упали с 78% до 58% из-за травмы. Йокич – 2-й фаворит у букмекеров, Каннингем – 3-й

Букмекеры обновили котировки в линии на звание самого ценного игрока регулярного сезона НБА.

Главным фаворитом остается Шэй Гилджес-Александер, однако за неделю коэффициент на него поднялся с 1.29 (78%) до 1.71 (58%). Причина в полученной в начале февраля травме. Из-за растяжения мышц живота лидер «Оклахомы» пропустил 9 матчей и вернется не раньше следующей недели.

Второе место в линии у букмекеров занимает Никола Йокич. На фоне травмы Гилджес-Александера коэффициент на серба просел с 4.10. до 3.75. При этом Йокич рискует выпасть из списка претендентов. Если он пропустит еще два матча, то у него не наберется 65 игр за регулярку, из-за чего он не сможет участвовать в голосовании

Третьим фаворитом котируется Кейд Каннингем, на него котировки за 1,5 недели упали с 15.00 до 5.00.

На остальных претендентов букмекеры дают коэффициенты от 26.00 (4%).

