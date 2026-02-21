«Челси» упустил победу над «Бернли» на 93-й минуте – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 8%

«Челси» дома упустил победу над «Бернли» (1:1) в 27-м туре АПЛ.

Хозяева открыли счет на 4-й минуте, а на 72-й остались в меньшинстве. Гости спаслись от поражения благодаря голу на 93-й.

В прематче «Челси» котировался у букмекеров явным фаворитом за 1.22. Ничья оценивалась в 6.25. В лайве при счете 1:0 в пользу «синих» коэффициент на ничью достигал 12.00 (8% вероятности).

