  «Интер Майами» Месси – фаворит нового сезона МЛС. «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина – 2-й у букмекеров, «Ванкувер» Мюллера – 3-й
Букмекеры считают, что «Интер Майами» защитит титул МЛС.

Клуб, за который выступает Лионель Месси, котируется главным фаворитом нового сезона. На чемпионство «Интера» дают коэффициент 5.00.

Также в топ-3 входят «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина (7.00) и «Ванкувер» Томаса Мюллера (10.00).

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука входит в группу аутсайдеров с коэффициентом 50.00 на чемпионство.

Регулярный сезон МЛС стартует 21 февраля матчем между «Сент-Луисом» и «Шарлотт». Начало – в 22:30 мск.

Мы недооцениваем «Буде-Глимт». Величие в цифрах

Удачи и новых побед Интер Майами в наступающем сезоне!
До прихода Месси Интер Майами у букмекеров не был в фаворитах МЛС, но пришел Лео с и потихоньку вместе с партнерами по команде вытащили Интер в фавориты, попутно зацепив кубок МЛС! Красавцы желаю удачи и красивых побед в новом сезоне!🙏
Ответ Константин Симкин
До прихода Месси Интер Майами у букмекеров не был в фаворитах МЛС, но пришел Лео с и потихоньку вместе с партнерами по команде вытащили Интер в фавориты, попутно зацепив кубок МЛС! Красавцы желаю удачи и красивых побед в новом сезоне!🙏
Там не только Лео. Каждый сезон команда заметно менялась. Вот уже четвëртый пошел.
Интересно посмотреть на Интер без Бускетса и Альбы. Все таки они очень сильно влияли на игру команды, и заменить будет непросто.
