«Интер Майами» Месси – фаворит нового сезона МЛС. «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина – 2-й у букмекеров, «Ванкувер» Мюллера – 3-й

Букмекеры считают, что «Интер Майами» защитит титул МЛС.

Клуб, за который выступает Лионель Месси, котируется главным фаворитом нового сезона. На чемпионство «Интера» дают коэффициент 5.00.

Также в топ-3 входят «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина (7.00) и «Ванкувер» Томаса Мюллера (10.00).

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука входит в группу аутсайдеров с коэффициентом 50.00 на чемпионство.

Регулярный сезон МЛС стартует 21 февраля матчем между «Сент-Луисом» и «Шарлотт». Начало – в 22:30 мск.

Мы недооцениваем «Буде-Глимт». Величие в цифрах