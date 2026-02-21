Клэбо выиграл 6 из 6 гонок на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 5% вероятности

Йоханнес Клэбо выиграл 6 из 6 гонок на Олимпиаде-2026.

Сегодня норвежский лыжник стал первым в масс-старте на 50 км. Перед гонкой он котировался главным фаворитом с коэффициентом 1.30 (77% вероятности).

До Игр котировки на 6 золотых медалей Клэбо варьировались в диапазоне от 20.00 до 25.00 (4-5% вероятности). Тотал больше 2,5 побед в личных гонках оценивался в 2.60 (38%).

До Олимпиады на 6 побед Клэбо давали 5%, сейчас – 71%! Норвежец в одном шаге