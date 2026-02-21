Клэбо выиграл 6 из 6 гонок на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 5% вероятности
Йоханнес Клэбо выиграл 6 из 6 гонок на Олимпиаде-2026.
Сегодня норвежский лыжник стал первым в масс-старте на 50 км. Перед гонкой он котировался главным фаворитом с коэффициентом 1.30 (77% вероятности).
До Игр котировки на 6 золотых медалей Клэбо варьировались в диапазоне от 20.00 до 25.00 (4-5% вероятности). Тотал больше 2,5 побед в личных гонках оценивался в 2.60 (38%).
Опубликовала: Венера Кравченко
6 комментариев
Олимпиада имени Клэбо) хорош, очень хорош. Легенда
Молодец Клэбо! Просто молодец!
А он взял и опроверг всех скептиков, что такое возможно, а вообще ни может не впечатлять его запас прочности даже над собственными соотечественниками, человек в другой лиге, словно хищник среди травоядных, пусть и крупных, скажу словами из мира животных - он король Лев!
Вечно фторой тихо плачет
Ну когда на дистанции главный конкурент Нингет, которому скоро 34, а к 30 годам он ничего не показывал, сливая даже Спицову, такое не удивительно. Да ещё и единственная конкурентоспособная сборная не допущена, без отстранения России гонки были бы совершенно другими, на счёт итогов таких гонок ничего нельзя сказать, но было бы куда интереснее точно.
