Лыжник Коростелев выиграет марафон с вероятностью в 7%. Россиянин – 4-й фаворит у букмекеров
Букмекеры оценили шансы Савелия Коростелева выиграть масс-старт на 50 км на Олимпиаде-2026.
Российский лыжник котируется четвертым фаворитом с коэффициентом 15.00 (7% вероятности). До Игр котировки на Коростелева достигали 30.00 (3%).
В топ-3 фаворитов входят норвежцы Йоханнес Клэбо (1.30), Мартин Левстрем Нюэнгет (5.00) и Эмиль Иверсен (12.00).
На медаль Коростелева дают 3.00 (33%).
До Олимпиады на 6 побед Клэбо давали 5%, сейчас – 71%! Норвежец в одном шаге
Опубликовала: Венера Кравченко
