Вероятность победы Клэбо в марафоне выросла с 45% до 77%. Норвежец выиграл пять золотых медалей на Олимпиаде-2026

Букмекеры повысили шансы Йоханнеса Клэбо на победу в масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2026.

На этих Играх 29-летний норвежец выиграл 5 золотых медалей в 5 дисциплинах. В масс-старте он котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.30 (77% вероятности). До Олимпиады на победу норвежца в этой гонке давали 2.20 (45%).

Масс-старт на 50 км стартует в 13:00 мск.

До Олимпиады на 6 побед Клэбо давали 5%, сейчас – 71%! Норвежец в одном шаге