Финляндия – явный фаворит против Словакии в матче за 3-е место на Олимпиаде-2026. На групповом этапе словаки разгромили финнов 4:1
Сборные Финляндии и Словакии сыграют в матче за бронзу Олимпиады-2026.
Финны котируются явными фаворитами с коэффициентом 1.35 на итоговую победу. На словаков букмекеры дают 3.30.
Команды уже встречались на нынешнем турнире – Словакия разгромила Финляндию на групповом этапе со счетом 4:1.
На прошлых Играх в Пекине финны выиграли золото, а словаки сенсационно взяли бронзу.
Матч пройдет 21 февраля. Начало – в 22:40 мск.
В матче за третье место часто выигрывает команда,не считающаяся фаворитом,так как фаворит больше расстроен неудачей в полуфинале и на матч за бронзу выходит в разобранном состоянии.
Ооооо... реванш будет жестоким🙂
