Финляндия – явный фаворит против Словакии в матче за 3-е место на Олимпиаде-2026. На групповом этапе словаки разгромили финнов 4:1

Сборные Финляндии и Словакии сыграют в матче за бронзу Олимпиады-2026.

Финны котируются явными фаворитами с коэффициентом 1.35 на итоговую победу. На словаков букмекеры дают 3.30.

Команды уже встречались на нынешнем турнире – Словакия разгромила Финляндию на групповом этапе со счетом 4:1.

На прошлых Играх в Пекине финны выиграли золото, а словаки сенсационно взяли бронзу.

Матч пройдет 21 февраля. Начало – в 22:40 мск.

