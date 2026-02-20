В Турции задержаны 32 руководителя футбольных клубов за ставки на собственные команды

В Турции продолжается масштабное расследование дела о незаконных ставках и договорных матчах.

Напомним, в январе в Турции выявили 108 тренеров и 104 менеджера футбольных клубов, которые делали ставки. Ранее за ставки были отстранены более 1000 футболистов и 149 арбитров.

20 февраля стало известно об итогах последней операции, которая была направлена конкретно против руководителей клубов. В ее рамках были задержаны 32 босса команд, в том числе представители семи клубов Суперлиги – «Гезтепе», «Коньяспора», «Аланьяспора», «Антальяспора», «Коджаелиспора», «Генчлербирлиги» и «Сивасспора».

Полиция провела скоординированные рейды в 10 провинциях, чтобы задержать подозреваемых. По словам прокуроров, поиски еще одного подозреваемого продолжаются.

В заявлении прокуратуры говорится, что задержанные делали ставки на матчи с участием своих команд. Некоторые ставили на победу соперников.