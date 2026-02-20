Целевые отчисления букмекеров в адрес Федерации бильярдного спорта сократились почти в 100 раз к концу 2025-го

Федерация бильярдного спорта России отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров в 2025 году.

По итогам года ФБСР получила 34,01 миллиона рублей в качестве букмекерских отчислений. Основная часть отчислений – 33,28 млн рублей – пришлась на первый квартал.

Далее произошло значительное снижение – 74,36 тысячи рублей во 2-м квартале, 297,75 тысячи – в 3-м, 354,95 тысячи – в 4-м. Таким образом, за год объем отчислений букмекеров в адрес ФБСР сократился почти в 100 раз.