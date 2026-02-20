  • Спортс
1

Коэффициент на вылет «Тотенхэма» из АПЛ обвалился с 150.00 до 7.00 с начала сезона. 1.63 – проиграют «Арсеналу» в воскресенье

«Тоттенхэм» и «Арсенал» встретятся в 27-м туре АПЛ.

После 26 туров «шпоры» занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в 5 очках от зоны вылета. С октября коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ обвалился с 150.00 до 7.00.

Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом лондонского дерби за 1.63. На победу «Тоттенхэма» дают коэффициент 6.35, на ничью – 4.12.

Матч пройдет 22 февраля, начало – в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
