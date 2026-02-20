2.30 – «Бавария» наберет 90+ очков за сезон Бундеслиги. В последний раз это случилось в 2014-м

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге.

Мюнхенский клуб набрал 57 очков за 22 тура. Отрыв от ближайшего преследователя – «Лейпцига» – составляет 6 баллов.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.30 на то, что «Бавария» наберет минимум 90 очков за сезон. В последний раз это случилось в сезоне-2013/14 – тогда мюнхенцы стали чемпионами, набрав 90 баллов.

1.55 – «Бавария» наберет меньше 90 очков в чемпионате.