Алькарас – подавляющий фаворит матча с Рублевым в полуфинале в Дохе. На россиянина дают 6.40
Карлос Алькарас встретится с Андреем Рублевым в 1/2 финала турнира в Дохе.
Теннисисты шесть раз играли между собой – россиянин выиграл два матча, у испанца четыре победы.
Букмекеры считают Алькараса подавляющим фаворитом встречи за 1.15. На победу Рублева дают коэффициент 6.40.
Матч пройдет 20 февраля, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
