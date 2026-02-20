Алькарас – подавляющий фаворит матча с Рублевым в полуфинале в Дохе. На россиянина дают 6.40

Карлос Алькарас встретится с Андреем Рублевым в 1/2 финала турнира в Дохе.

Теннисисты шесть раз играли между собой – россиянин выиграл два матча, у испанца четыре победы.

Букмекеры считают Алькараса подавляющим фаворитом встречи за 1.15. На победу Рублева дают коэффициент 6.40.

Матч пройдет 20 февраля, начало – в 19:30 мск.