«Адмирал» проиграл 15 из 16 последних матчей в КХЛ. 1.28 – уступят «Автомобилисту» в гостях

«Автомобилист» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Владивостока проиграл в 15 из 16 последних матчей в лиге, 12 раз – в основное время.

Букмекеры дают коэффициент 1.48 на победу «Автомобилиста» в основное время и 1.28 на победу с учетом овертайма и буллитов. 4.06 – итоговая победа «Адмирала».

Матч пройдет 20 февраля, начало – в 17:00 мск.