Француз Перро – явный фаворит мужского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде-2026. Норвежец Лагрейд и швед Понсилуома – в топ-3
Букмекеры определились с фаворитами мужского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде-2026.
Фаворитом на золотую медаль котируется француз Эрик Перро – на его победу дают коэффициент 3.50. Вторым у букмекеров идет норвежец Стурла Хольм Лагрейд (6.50), топ-3 замыкает швед Мартин Понсилуома (8.00).
Победитель масс-старта у мужчин по версии букмекеров:
1. Эрик Перро (Франция) – 3.50
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6.50
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 8.00
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 9.00
5-6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 10.00
5-6. Эмильен Жаклен (Франция) – 10.00
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 11.00
Остальные – от 16.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Но выиграет как обычно, рыжий норг.
Ботн что ли? С хера он выиграет? Как булка стрелял и бежал в эстафете в составе сборной, упустив такой гандикап,как школьника раскатал его Жаклен. Тут скорее Стурла в числе хороших претендентов на победу,нежели Йохан-Олав Ботн.
Норги они все рыжые.
Хоть бы Жаклен. Нервов нет уже никаких)
Allez France, allez!
В списке фаворитов именно Перро последний.
ну что, Кентуха, поканали?)))
