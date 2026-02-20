Француз Перро – явный фаворит мужского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде-2026. Норвежец Лагрейд и швед Понсилуома – в топ-3

Букмекеры определились с фаворитами мужского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде-2026.

Фаворитом на золотую медаль котируется француз Эрик Перро – на его победу дают коэффициент 3.50. Вторым у букмекеров идет норвежец Стурла Хольм Лагрейд (6.50), топ-3 замыкает швед Мартин Понсилуома (8.00).

Победитель масс-старта у мужчин по версии букмекеров:

1. Эрик Перро (Франция) – 3.50

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6.50

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 8.00

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 9.00

5-6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 10.00

5-6. Эмильен Жаклен (Франция) – 10.00

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 11.00

Остальные – от 16.00