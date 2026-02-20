Алиса Лью взяла золото Олимпиады-2026. Перед короткой программой вероятность ее победы составляла 25%

Алиса Лью выиграла золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026.

Перед короткой программой американка котировалась у букмекеров третьей фавориткой с коэффициентом 4.00 (25%). Главной претенденткой на золото считалась японка Каори Сакамото (1.90 – 53%), второй в линии шла Аделия Петросян (31%).

Сакамото в итоге завоевала серебро, третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, которая считалась пятой фавориткой (8%).

Не поверите, шансы Петросян на медаль... снизились!