  • Алиса Лью взяла золото Олимпиады-2026. Перед короткой программой вероятность ее победы составляла 25%
Алиса Лью взяла золото Олимпиады-2026. Перед короткой программой вероятность ее победы составляла 25%

Алиса Лью выиграла золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026.

Перед короткой программой американка котировалась у букмекеров третьей фавориткой с коэффициентом 4.00 (25%). Главной претенденткой на золото считалась японка Каори Сакамото (1.90 – 53%), второй в линии шла Аделия Петросян (31%).

Сакамото в итоге завоевала серебро, третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, которая считалась пятой фавориткой (8%).

Не поверите, шансы Петросян на медаль... снизились!

Опубликовала: Венера Кравченко
21 комментарий
А вероятность победы Малинина - 98%)
Это фигурное катание.
с такими баллами и Медведева б победила
Ответ Срезик
с такими баллами и Медведева б победила
Имеем то что имеем, сейчас такой уровень в ЖО, увы. Но я лично рад что выиграла веселая и озорная Лью, а не стерильные японки.
На Лью не получается злиться почему-то)) Подкупает в ней эта непринужденность, при этом без перебора, и без малининского позерства. Да, вышла и с контентом 15 летней давности урвала золото. "Grab and go", как говорится. Да, подсобили ей немного, ну так это фигурное катание, тут все судьи не зря своей хлеб едят. Я кстати оценил как Лью повела себя после объявления оценок Ами, обнимала ее плачущую от радости на мгновение как будто забыв, что сейчас в общем-то ей положено принимать поздравления)
Ответ Дальше будет только хуже
На Лью не получается злиться почему-то)) Подкупает в ней эта непринужденность, при этом без перебора, и без малининского позерства. Да, вышла и с контентом 15 летней давности урвала золото. "Grab and go", как говорится. Да, подсобили ей немного, ну так это фигурное катание, тут все судьи не зря своей хлеб едят. Я кстати оценил как Лью повела себя после объявления оценок Ами, обнимала ее плачущую от радости на мгновение как будто забыв, что сейчас в общем-то ей положено принимать поздравления)
да, злиться не получается, но и восхищаться при всем моем желании я не могу совершенно.
Ответ Дальше будет только хуже
На Лью не получается злиться почему-то)) Подкупает в ней эта непринужденность, при этом без перебора, и без малининского позерства. Да, вышла и с контентом 15 летней давности урвала золото. "Grab and go", как говорится. Да, подсобили ей немного, ну так это фигурное катание, тут все судьи не зря своей хлеб едят. Я кстати оценил как Лью повела себя после объявления оценок Ами, обнимала ее плачущую от радости на мгновение как будто забыв, что сейчас в общем-то ей положено принимать поздравления)
20тилетней давности...
Жалко Сашу Т и Женю М...
Прям боль за них...
Она на льду смотрится как мешок с соломой. Ни одного красивого движения ни рукой, ни ногой, ни телом.
Поздравляю, не дрогнула, стабильно и чисто хоть и не вау . Я не приемлю чемпионов с падениями и грубыми ошибками , если есть объективно откатавшие на высоком уровне соперники . Алиса была стабильна, обе японки начудили, Эмбер развалилась в короткой, Адель не смогла .
P.s. вообщем пора переходить нам на систему 18+ в женском катании , возрастной ценз обратно не снизят. Малышки 12-15 лет прыгающие всё подряд это конечно очаровательно, но они будут рвать только юниорские старты и то если их допустят. Наши же взрослые парни как-то смогли поднять свой уровень, девушкам ( не девочкам) пора брать с них пример.
Ответ KristinaL
Поздравляю, не дрогнула, стабильно и чисто хоть и не вау . Я не приемлю чемпионов с падениями и грубыми ошибками , если есть объективно откатавшие на высоком уровне соперники . Алиса была стабильна, обе японки начудили, Эмбер развалилась в короткой, Адель не смогла . P.s. вообщем пора переходить нам на систему 18+ в женском катании , возрастной ценз обратно не снизят. Малышки 12-15 лет прыгающие всё подряд это конечно очаровательно, но они будут рвать только юниорские старты и то если их допустят. Наши же взрослые парни как-то смогли поднять свой уровень, девушкам ( не девочкам) пора брать с них пример.
+++
Ответ KristinaL
Поздравляю, не дрогнула, стабильно и чисто хоть и не вау . Я не приемлю чемпионов с падениями и грубыми ошибками , если есть объективно откатавшие на высоком уровне соперники . Алиса была стабильна, обе японки начудили, Эмбер развалилась в короткой, Адель не смогла . P.s. вообщем пора переходить нам на систему 18+ в женском катании , возрастной ценз обратно не снизят. Малышки 12-15 лет прыгающие всё подряд это конечно очаровательно, но они будут рвать только юниорские старты и то если их допустят. Наши же взрослые парни как-то смогли поднять свой уровень, девушкам ( не девочкам) пора брать с них пример.
Полностью согласен
Ни о чём. Махание руками, ор, крик, кривляние, ооо маай гааад! Тьфу! Деревня.
Ответ Mad_Skates
Ни о чём. Махание руками, ор, крик, кривляние, ооо маай гааад! Тьфу! Деревня.
Село сейчас вздрогнуло, - за что вы так?
Если программа задумывалась как ретро, то огонь, попала в образ. Если иначе, то зачем всем напрягаться - победителей не судят.
Нет , папа китайский эмигрант, кто мама неизвестно, там запутанная история.
А почему она Алиса, а не Элис? Русские корни есть?
Эх, жаль, что не Сакамото.
Поздравляю Алису с великолепным выступлением и заслуженной победой. Это было просто нереально. 👑🇺🇲💖👍. Очень жаль Каори, но победила сегодня действительно лучшая. Всем удачи и всего самого наилучшего 👍.
Ответ Dikki Shelton
Поздравляю Алису с великолепным выступлением и заслуженной победой. Это было просто нереально. 👑🇺🇲💖👍. Очень жаль Каори, но победила сегодня действительно лучшая. Всем удачи и всего самого наилучшего 👍.
Вы американец?
После такой олимпиады и таких чемпионов вообще желание смотреть ФК отпало...
