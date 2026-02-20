Алиса Лью взяла золото Олимпиады-2026. Перед короткой программой вероятность ее победы составляла 25%
Алиса Лью выиграла золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026.
Перед короткой программой американка котировалась у букмекеров третьей фавориткой с коэффициентом 4.00 (25%). Главной претенденткой на золото считалась японка Каори Сакамото (1.90 – 53%), второй в линии шла Аделия Петросян (31%).
Сакамото в итоге завоевала серебро, третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, которая считалась пятой фавориткой (8%).
Это фигурное катание.
Жалко Сашу Т и Женю М...
Прям боль за них...
P.s. вообщем пора переходить нам на систему 18+ в женском катании , возрастной ценз обратно не снизят. Малышки 12-15 лет прыгающие всё подряд это конечно очаровательно, но они будут рвать только юниорские старты и то если их допустят. Наши же взрослые парни как-то смогли поднять свой уровень, девушкам ( не девочкам) пора брать с них пример.
Если программа задумывалась как ретро, то огонь, попала в образ. Если иначе, то зачем всем напрягаться - победителей не судят.
После такой олимпиады и таких чемпионов вообще желание смотреть ФК отпало...