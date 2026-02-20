Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026. Перед стартом букмекеры считали, что россиянка попадет минимум в топ-5

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026.

Перед Играми на попадание россиянки в топ-10 букмекеры давали коэффициент 1.01 (99% вероятности), в топ-5 – 1.25 (80%), в топ-3 – 1.67 (60%).

Шансы на победу аналитики оценивали в 3.80 (26%), Петросян котировалась четвертой фавориткой. К старту короткой программы россиянка поднялась на второе место в линии, коэффициент на золото упал до 3.00 (33%).

Не поверите, шансы Петросян на медаль... снизились!