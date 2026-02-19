  • Спортс
26

52% – вероятность попадания Петросян на пьедестал на Олимпиаде-2026. Россиянка – 4-я в списке фаворитов на золото у букмекеров

Букмекеры оценили шансы Аделии Петросян выиграть медаль на Олимпиаде-2026.

18-летняя россиянка занимает 5-е место после короткой программы с 72,81 балла. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

Букмекер «Мелбет» предлагает коэффициент 1.90 (52%) на попадание Петросян на пьедестал и 1.23 (81%) – на место в пятерке лучших. Шансы Аделии на олимпийское золото – около 16% (6.00).

Победитель женского одиночного катания (по сумме двух программ) по версии букмекеров:

1. Каори Сакамото (Япония) – 1.90

2. Ами Накаи (Япония) – 2.90

3. Алиса Лью (США) – 3.70

4. Аделия Петросян (Россия) – 6.00

5. Моне Чиба (Япония) – 11.00

Остальные – от 45.00

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
26 комментариев
52% означает одно из двух: либо попадет на пьедестал, либо не попадет. Третьего не дано.
Ответ chuanhua
52% означает одно из двух: либо попадет на пьедестал, либо не попадет. Третьего не дано.
и всё это зависит от того, прыгнет или не прыгнет квад. А тут тоже вероятность 50%
Ответ Сырок с кокосом
и всё это зависит от того, прыгнет или не прыгнет квад. А тут тоже вероятность 50%
А если прыгнет квад, а другой прыжок запорет? Тут не только нужно квад чисто прыгнут , но и остальную программу от зубов. Иначе под Луну запакуют.
Да всё понятно что шансы у Аделии есть , единственное что смущает в мужском фигурном катании уже произошел такой красивый киношный сюжет несколько дней назад и Шайдоров с 5 места взял золото - а все кто были выше него завалились .. не может всё под копирку повторяться и сегодня у женщин может быть без каких либо провалов и резких взлётов...
Ответ Альваро Рекоба
Да всё понятно что шансы у Аделии есть , единственное что смущает в мужском фигурном катании уже произошел такой красивый киношный сюжет несколько дней назад и Шайдоров с 5 места взял золото - а все кто были выше него завалились .. не может всё под копирку повторяться и сегодня у женщин может быть без каких либо провалов и резких взлётов...
Сейчас уже победа Миши Шайдорова не кажется такой случайной, претендентом на бронзу его вполне считала: он действующий серебряный призёр чемпионата мира, где всех тех же соперников, кроме Малинина, уже превзошёл. Прыжковый набор у Миши и так всегда самый конкурентный, уникальный суперкаскад, а он ещё героически жахнул квадфлипом. Другое дело, не казалось, что такие навыки катания и программы сочтут олимпийскими, и, если бы конкуренты сами не завалились, судьи накинули бы ещё больше баллов компонентным Юме и Адаму.
Ответ Альваро Рекоба
Да всё понятно что шансы у Аделии есть , единственное что смущает в мужском фигурном катании уже произошел такой красивый киношный сюжет несколько дней назад и Шайдоров с 5 места взял золото - а все кто были выше него завалились .. не может всё под копирку повторяться и сегодня у женщин может быть без каких либо провалов и резких взлётов...
А тут и валиться даже не надо всем четверым. Из тех, кто выше Аделии, только у одной есть ультра-си (и он тоже не отскакивает от зубов,--средней стабильности такой). У девушек речь идёт скорее о выигрыше базовым контентом, чем компонентами и т.п. Ну и чистота исполнения, конечно, очень важна, этого никто не отменял
50%, что встречу динозавра на улице. Или встречу, или не встречу.
Ответ Aelinn
50%, что встречу динозавра на улице. Или встречу, или не встречу.
С динозавром вероятность ничтожно мала,--и никак не может быть 50%. У Аделии дела намного лучше!)))
Сакамото выиграет, если совсем пластом на лед не ляжет. Накаи даже чистого трикселя не хватит, чтобы обойти ее грибы.
Ответ Alina66
Сакамото выиграет, если совсем пластом на лед не ляжет. Накаи даже чистого трикселя не хватит, чтобы обойти ее грибы.
не факт. Может, обе лягут под Алиску. Или все лягут под Накаи. Или под Сакамото. Или под Чибу.
Ответ Alina66
Сакамото выиграет, если совсем пластом на лед не ляжет. Накаи даже чистого трикселя не хватит, чтобы обойти ее грибы.
Накаи на пьедестале сложно как-то представить,--даже с трикселем. Совершенно юниорские--безликие, проходные, не олимпийские программы... Триксель--единственный аргумент, и как я заметила, он ей не очень-то легко даётся. Под грузом последнего стартового номера вполне может и завалить... Думаю, с пьедестала её вытеснят по любому...
Американок, понятное дело, без медали не оставят при любых прокатах, Сакамото тоже своё возьмёт под конец карьеры, остаётся ещё одно место на пьедестале. Для кого оно?...
Не знаю, как кто,--но я реальных претендентов, кроме Аделии не вижу...
А в каком порядке встанут эти трое,--это уже на совести судей...
Не 52, а 50. Или попадет или не попадет. :)
Ставлю на Лью и Каори на пьедестале. Накаи - нет.
Бронзу она возьмёт
Девочки по пятам идут за Петросяном,думаю не надо прыгать квад.Гуменник с 13 места на 6 перебрался,а Аделя с 6 на 13 спустится только что погадала
