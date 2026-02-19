52% – вероятность попадания Петросян на пьедестал на Олимпиаде-2026. Россиянка – 4-я в списке фаворитов на золото у букмекеров

Букмекеры оценили шансы Аделии Петросян выиграть медаль на Олимпиаде-2026.

18-летняя россиянка занимает 5-е место после короткой программы с 72,81 балла. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

Букмекер «Мелбет» предлагает коэффициент 1.90 (52%) на попадание Петросян на пьедестал и 1.23 (81%) – на место в пятерке лучших. Шансы Аделии на олимпийское золото – около 16% (6.00).

Победитель женского одиночного катания (по сумме двух программ) по версии букмекеров:

1. Каори Сакамото (Япония) – 1.90

2. Ами Накаи (Япония) – 2.90

3. Алиса Лью (США) – 3.70

4. Аделия Петросян (Россия) – 6.00

5. Моне Чиба (Япония) – 11.00

Остальные – от 45.00

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.