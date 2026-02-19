52% – вероятность попадания Петросян на пьедестал на Олимпиаде-2026. Россиянка – 4-я в списке фаворитов на золото у букмекеров
Букмекеры оценили шансы Аделии Петросян выиграть медаль на Олимпиаде-2026.
18-летняя россиянка занимает 5-е место после короткой программы с 72,81 балла. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).
Букмекер «Мелбет» предлагает коэффициент 1.90 (52%) на попадание Петросян на пьедестал и 1.23 (81%) – на место в пятерке лучших. Шансы Аделии на олимпийское золото – около 16% (6.00).
Победитель женского одиночного катания (по сумме двух программ) по версии букмекеров:
1. Каори Сакамото (Япония) – 1.90
2. Ами Накаи (Япония) – 2.90
3. Алиса Лью (США) – 3.70
4. Аделия Петросян (Россия) – 6.00
5. Моне Чиба (Япония) – 11.00
Остальные – от 45.00
Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.
Американок, понятное дело, без медали не оставят при любых прокатах, Сакамото тоже своё возьмёт под конец карьеры, остаётся ещё одно место на пьедестале. Для кого оно?...
Не знаю, как кто,--но я реальных претендентов, кроме Аделии не вижу...
А в каком порядке встанут эти трое,--это уже на совести судей...