Канада выбьет Финляндию, США уверенно пройдут Словакию: ожидания букмекеров от полуфиналов хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Букмекеры определились с фаворитами пар 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира.

В матче Канада – Финляндия подавляющим фаворитом котируется заокеанская сборная. На выход канадцев в финал дают коэффициент 1.17 (81%), на проход скандинавской команды – 5.10 (19%).

В паре США – Словакия букмекеры ждут уверенной победы американской команды. Проход США оценивается в 1.10 (87%), на словаков дают 7.10 (13%).

Оба полуфинала пройдут в пятницу, 20 февраля.