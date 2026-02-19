«Брюгге» на 89-й вырвал ничью с «Атлетико» – 3:3. В лайве на спасение бельгийцев давали 10.00
«Брюгге» и «Атлетико» сыграли вничью (3:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Бельгийский клуб дважды отыгрывался по ходу матча. При счете 3:2 в пользу «Атлетико» на 88-й минуте на ничью давали коэффициент 10.00.
Ответная игра состоится 24 февраля в Испании.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Такой футбол любо дорого смотреть