«Брюгге» на 89-й вырвал ничью с «Атлетико» – 3:3. В лайве на спасение бельгийцев давали 10.00

«Брюгге» и «Атлетико» сыграли вничью (3:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Бельгийский клуб дважды отыгрывался по ходу матча. При счете 3:2 в пользу «Атлетико» на 88-й минуте на ничью давали коэффициент 10.00.

Ответная игра состоится 24 февраля в Испании.