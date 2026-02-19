35% – вероятность выхода «Интера» в 1/8 финала ЛЧ после поражения от «Буде-Глимт» (1:3) в Норвегии
«Буде-Глимт» победил «Интер» (3:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Миланский клуб котировался фаворитом встречи за 1.72. На победу хозяев давали коэффициент 4.30.
Букмекеры почти не сомневались в том, что «Интер» выйдет в 1/8 финала ЛЧ – на это давали коэффициент 1.22, или 78%. После поражения в первом матче на проход «нерадзурри» дают 35%.
Ответная игра состоится 24 февраля в Италии.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
