«Буде-Глимт» играет вничью с «Интером» в ЛЧ – 1:1 после первого тайма. 1.81 – клуб Хайкина не проиграет
«Буде-Глимт» и «Интер» играют вничью в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:1, перерыв).
Норвежский клуб открыл счет на 20-й минуте – отличился Сондре Фет. Форвард гостей Франческо Эспозито сравнял на 30-й.
В перерыве букмекеры дают коэффициент 1.81 на то, что «Буде-Глимт» не проиграет. 2.00 – «Интер» доведет до победы.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
