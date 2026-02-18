«Карабах» разгромно проиграл «Ньюкаслу» дома – 1:6. На поражение с разницей в 4+ гола давали 6.00

«Ньюкасл» разгромил «Карабах» (6:1) на выезде в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Покер в составе английского клуба оформил Энтони Гордон – все четыре гола он забил в первом тайме.

Перед игрой букмекеры давали коэффициент 6.00 на победу «Ньюкасла» с разницей минимум в 4 мяча. Ставки на победу в 5+ голов не принимались.