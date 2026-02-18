«Карабах» разгромно проиграл «Ньюкаслу» дома – 1:6. На поражение с разницей в 4+ гола давали 6.00
«Ньюкасл» разгромил «Карабах» (6:1) на выезде в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Покер в составе английского клуба оформил Энтони Гордон – все четыре гола он забил в первом тайме.
Перед игрой букмекеры давали коэффициент 6.00 на победу «Ньюкасла» с разницей минимум в 4 мяча. Ставки на победу в 5+ голов не принимались.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
этот матч посвещается любителям сенсации на ранних стадиях) из за вот таких вот случаев никогда не любил сенсации, по сути команды в одном матче выстреливают а потом на следующем сопернике спотыкаются и получают по полной без интриги и интересной игры.. лучше бы Марсель вышел, и они бы дали бой Нюкаслу и матч был бы интересным а не битья колек
Сам ты колека.
