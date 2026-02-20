66% – Клэбо выиграет 6 золотых медалей в 6 дисциплинах на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 4%

Йоханнес Клэбо выиграет все возможные золотые медали на Олимпиаде-2026, считают букмекеры.

29-летний норвежец выиграл 5 золотых медалей в 5 дисциплинах на этих Играх. Йоханнес также выступит в масс-старте на 50 км – он котируется явным фаворитом у букмекеров за 1.40 (66%).

Перед стартом Олимпиады букмекеры давали коэффициент 25.00 (4%) на то, что Клэбо выиграет 6 золотых медалей.