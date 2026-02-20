  • Спортс
6

66% – Клэбо выиграет 6 золотых медалей в 6 дисциплинах на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 4%

Йоханнес Клэбо выиграет все возможные золотые медали на Олимпиаде-2026, считают букмекеры.

29-летний норвежец выиграл 5 золотых медалей в 5 дисциплинах на этих Играх. Йоханнес также выступит в масс-старте на 50 км – он котируется явным фаворитом у букмекеров за 1.40 (66%).

Перед стартом Олимпиады букмекеры давали коэффициент 25.00 (4%) на то, что Клэбо выиграет 6 золотых медалей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
6 комментариев
Ждём шестое золото!
Фрида Карлссон заболела, кина не будет.
Ответ Doctor West
Фрида Карлссон заболела, кина не будет.
Печально.
Ответ Doctor West
Фрида Карлссон заболела, кина не будет.
Очень жаль, был реальный шанс на золото
Гексакосиойгексеконтагексафобия. Фуууух.
Йоханнес может выиграть один марафон, а Савелий сразу два. Вот где может рекорд состояться.
