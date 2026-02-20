66% – Клэбо выиграет 6 золотых медалей в 6 дисциплинах на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 4%
Йоханнес Клэбо выиграет все возможные золотые медали на Олимпиаде-2026, считают букмекеры.
29-летний норвежец выиграл 5 золотых медалей в 5 дисциплинах на этих Играх. Йоханнес также выступит в масс-старте на 50 км – он котируется явным фаворитом у букмекеров за 1.40 (66%).
Перед стартом Олимпиады букмекеры давали коэффициент 25.00 (4%) на то, что Клэбо выиграет 6 золотых медалей.
6 комментариев
Ждём шестое золото!
Фрида Карлссон заболела, кина не будет.
Фрида Карлссон заболела, кина не будет.
Печально.
Фрида Карлссон заболела, кина не будет.
Очень жаль, был реальный шанс на золото
Гексакосиойгексеконтагексафобия. Фуууух.
Йоханнес может выиграть один марафон, а Савелий сразу два. Вот где может рекорд состояться.
