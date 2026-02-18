«Интер» выиграл всухую 6 матчей подряд на выезде. 3.80 – победит «Буде-Глимт» и не пропустит

«Буде-Глимт» примет «Интер» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Итальянский клуб выиграл 6 последних матчей на выезде, не пропустив ни разу – 5:0 с «Сассуоло», 2:0 с «Кремонезе», 2:0 с дортмундской «Боруссией», 1:0 с «Удинезе», 2:0 с «Пармой» и 1:0 с «Аталантой».

Букмекеры дают коэффициент 3.80 на то, что «Интер» победит «Буде-Глимт» и не пропустит. 1.72 – обычная победа.

Игра состоится 18 февраля, начало – в 23:00 мск.