«Ньюкасл» – подавляющий фаворит стыков с «Карабахом» в ЛЧ. 9% – вероятность выхода азербайджанцев в 1/8 финала
«Карабах» примет «Ньюкасл» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Букмекеры не верят, что азербайджанцы пройдут в 1/8 финала. На проход «Карабаха» дают коэффициент 10.50 – 9% вероятности.
На выход «Ньюкасла» в следующий раунд можно поставить за 1.05.
Матч состоится 18 февраля, начало – в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Чудеса случается и об этом хорошо знает Бенфика. Челси,Айтрахт.И Сити между прочим.