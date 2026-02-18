  • Спортс
  «Ньюкасл» – подавляющий фаворит стыков с «Карабахом» в ЛЧ. 9% – вероятность выхода азербайджанцев в 1/8 финала
«Ньюкасл» – подавляющий фаворит стыков с «Карабахом» в ЛЧ. 9% – вероятность выхода азербайджанцев в 1/8 финала

«Карабах» примет «Ньюкасл» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Букмекеры не верят, что азербайджанцы пройдут в 1/8 финала. На проход «Карабаха» дают коэффициент 10.50 – 9% вероятности.

На выход «Ньюкасла» в следующий раунд можно поставить за 1.05.

Матч состоится 18 февраля, начало – в 20:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Многие между прочим, карабаха, и на этом этапе не видел в начале тура. И Буде климт тут не ждали.
Чудеса случается и об этом хорошо знает Бенфика. Челси,Айтрахт.И Сити между прочим.
