88% – вероятность пятого золота Клэбо на Олимпиаде-2026. Норвегия – явный фаворит командного спринта
Йоханнес Клэбо выиграет пятое золото на Олимпиаде-2026, уверены букмекеры.
18 февраля на Играх в Италии пройдет мужской командный спринт в лыжных гонках. Норвежскую сборную помимо Клэбо представит Эйнар Хедегарт.
Букмекеры считают норвежцев безоговорочными фаворитами гонки за 1.05 – 88% вероятности. Вторыми котируются итальянцы (10.00), топ-3 замыкает французская сборная (15.00).
Ранее Клэбо выиграл 4 золота в 4 дисциплинах на этих Играх. Всего у 29-летнего норвежца 9 золотых олимпийских медалей – он самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад.
Фавориты командного спринта на Олимпиаде-2026:
1. Эйнар Хедегарт – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.05
2. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия) – 10.00
3. Матис Делож – Жюль Шаппаз (Франция) – 15.00
4. Бен Огден – Гас Шумахер (США) – 20.00
5. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 23.00
6. Лаури Вуоринен – Йони Мяки (Финляндия) – 33.00
7. Юхан Хагстрем – Эдвин Ангер (Швеция) – 40.00
Остальные – от 150.00