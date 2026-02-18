88% – вероятность пятого золота Клэбо на Олимпиаде-2026. Норвегия – явный фаворит командного спринта

Йоханнес Клэбо выиграет пятое золото на Олимпиаде-2026, уверены букмекеры.

18 февраля на Играх в Италии пройдет мужской командный спринт в лыжных гонках. Норвежскую сборную помимо Клэбо представит Эйнар Хедегарт.

Букмекеры считают норвежцев безоговорочными фаворитами гонки за 1.05 – 88% вероятности. Вторыми котируются итальянцы (10.00), топ-3 замыкает французская сборная (15.00).

Ранее Клэбо выиграл 4 золота в 4 дисциплинах на этих Играх. Всего у 29-летнего норвежца 9 золотых олимпийских медалей – он самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад.

Фавориты командного спринта на Олимпиаде-2026:

1. Эйнар Хедегарт – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.05

2. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия) – 10.00

3. Матис Делож – Жюль Шаппаз (Франция) – 15.00

4. Бен Огден – Гас Шумахер (США) – 20.00

5. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 23.00

6. Лаури Вуоринен – Йони Мяки (Финляндия) – 33.00

7. Юхан Хагстрем – Эдвин Ангер (Швеция) – 40.00

Остальные – от 150.00