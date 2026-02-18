  • Спортс
  • Шансы Петросян на олимпийское золото упали почти в 3 раза после короткой программы – с 29% до 10%
Шансы Петросян на олимпийское золото упали почти в 3 раза после короткой программы – с 29% до 10%

Букмекеры не верят, что Аделия Петросян выиграет золотую медаль на Олимпиаде-2026.

18-летняя россиянка занимает 5-е место после короткой программы с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

Перед короткой программой на золото Петросян давали коэффициент 3.20 (29%), выше котировалась только Сакамото. Сейчас Аделия идет четвертой в списке фаворитов с коэффициентом 9.00 (10%) на первое место.

На момент публикации новости букмекеры не представили котировки на попадание Петросян на пьедестал. До короткой программы на это давали 1.35 – 68% вероятности.

Победитель женского одиночного катания (по сумме двух программ) по версии букмекеров:

1. Каори Сакамото (Япония) – 1.95

2. Алиса Лью (США) – 3.70

3. Ами Накаи (Япония) – 4.50

4. Аделия Петросян (Россия) – 9.00

5. Моне Чиба (Япония) – 12.00

Остальные – от 50.00

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
70 комментариев
Какие-то странные буки. Имхо, после 5 места и отставания всего в 6 баллов от золота и 3 балла от бронзы - только повысились. Еще и очень сильные американка и кореянка отвалились

Я уверена была, что Алисе и Каори 80 плюс поставят, глаза закрыв на все, лишь бы без падений и бабок. А Адели максимум 70 и на место 12, как Петю. На выходе 76-77 у соперниц, 5 баллов всего отрыв, и это огромный шанс
Ответ Vendetta4111323
Какие-то странные буки. Имхо, после 5 места и отставания всего в 6 баллов от золота и 3 балла от бронзы - только повысились. Еще и очень сильные американка и кореянка отвалились Я уверена была, что Алисе и Каори 80 плюс поставят, глаза закрыв на все, лишь бы без падений и бабок. А Адели максимум 70 и на место 12, как Петю. На выходе 76-77 у соперниц, 5 баллов всего отрыв, и это огромный шанс
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Лаптев
Комментарий скрыт
Нет конечно. Катать с двойным акселем это было самое правильное решение. И смотреть по состоянию один четверной или двап в произвольной это тоже правильное решение. Глейхенгауз молодец все четко распределил.
А сколько там букмекеры давали на победу Малинина после КП?
Ответ ДИОНИС
А сколько там букмекеры давали на победу Малинина после КП?
99.01%
Ответ ДИОНИС
А сколько там букмекеры давали на победу Малинина после КП?
Я знаю сколько давали на Малинина до КП. 1.03. сам поставил ради развлечения, что он не станет чемпионом. Кеф был 10
Если бы по факту все соответствовало прогнозам букмекеров, то они бы обанкротились)
Нужно быть законченным лудоманом, чтобы ставить на фигурное катание))
Ответ a ruby
Нужно быть законченным лудоманом, чтобы ставить на фигурное катание))
Есть такие люди:
Лудоман Владимир, Россия, Москва, 34 года;
Лудоман Александр, Россия, Москва, 39 лет;
Лудоман Армянский, Россия, Москва, 33 года;
Лудоман Питерский, Россия, Москва, 31 год;
Лудоман Денис;
Лудоман Виталий, Россия, Москва, 34 года;
Лудоман Фартовый, Россия, Москва, 37 лет;
Лудоман Иван, Россия, Санкт-Петербург, 34 года.
Ответ a ruby
Нужно быть законченным лудоманом, чтобы ставить на фигурное катание))
Плющ ставил на Щербакову и хорошо поднял)
Да, да, помним Малинина . И Камилу .
Ответ Здравый@смысл@
Да, да, помним Малинина . И Камилу .
Камилу сюда зачем приплели? Малинина никто не травил - в отличие от. Сам все отдал.
Ответ Здравый@смысл@
Да, да, помним Малинина . И Камилу .
Так тут буквально написано, что вероятность 10%, а не 0%.
Ой, Олимпиада в ФК букмейкерам только все портит🤣
Хочу посмотреть какие коэффициенты были на Шайдарова:)
Ответ Элла Бурс
Ой, Олимпиада в ФК букмейкерам только все портит🤣 Хочу посмотреть какие коэффициенты были на Шайдарова:)
40.00
Да-да-да, ставки на Малинина мы тоже все видели, спасибо!

Это фигурное катание. Вид спорта, где лёд скользкий, а мнение техбригады — субъективно.

Давайте расслабимся и просто порадуемся, что Петросян реально достойно и красиво ворвалась в эту историю.

Любителям из других веток, набежавших в ФК, чтобы рассказать любителям фигурки, что они не так живут — большой привет 😆 Вы сначала аксель от тулупа научитесь отличать, потом рассказывайте, какая разница отыгрывается, а какая — нет. Спецы 😆
Даже на конных скачках вероятность угадать невелика. Если бы ещё речь шла о танцах на льду. А в женском одиночном верность их котировок - это тыкать пальцем в небо. Если у Адель пойдут или пойдет квад, она будет фаворитом. Если четверных не будет, значит мимо пьедестала.
Ответ Dina2
Даже на конных скачках вероятность угадать невелика. Если бы ещё речь шла о танцах на льду. А в женском одиночном верность их котировок - это тыкать пальцем в небо. Если у Адель пойдут или пойдет квад, она будет фаворитом. Если четверных не будет, значит мимо пьедестала.
Четверных не будет
Ответ Plamen
Четверных не будет
Тогда и без букмекеров ясно. А вообще в полной зависимости от квадов, позиция шаткая. Сакамото трехкратная ЧМ без них, вот это я понимаю.
У Шайдорова вероятность была 2,5%
Так что...
Плющенко на кого поставил? вот хотелось бы узнать))))
Ответ Vesna krasna
Плющенко на кого поставил? вот хотелось бы узнать))))
Он расскажет после соревнований)
Ответ Sivl
Он расскажет после соревнований)
да, рассказть потом можно много)
