Шансы Петросян на олимпийское золото упали почти в 3 раза после короткой программы – с 29% до 10%

Букмекеры не верят, что Аделия Петросян выиграет золотую медаль на Олимпиаде-2026.

18-летняя россиянка занимает 5-е место после короткой программы с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

Перед короткой программой на золото Петросян давали коэффициент 3.20 (29%), выше котировалась только Сакамото. Сейчас Аделия идет четвертой в списке фаворитов с коэффициентом 9.00 (10%) на первое место.

На момент публикации новости букмекеры не представили котировки на попадание Петросян на пьедестал. До короткой программы на это давали 1.35 – 68% вероятности.

Победитель женского одиночного катания (по сумме двух программ) по версии букмекеров:

1. Каори Сакамото (Япония) – 1.95

2. Алиса Лью (США) – 3.70

3. Ами Накаи (Япония) – 4.50

4. Аделия Петросян (Россия) – 9.00

5. Моне Чиба (Япония) – 12.00

Остальные – от 50.00

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.