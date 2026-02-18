Шансы Петросян на олимпийское золото упали почти в 3 раза после короткой программы – с 29% до 10%
Букмекеры не верят, что Аделия Петросян выиграет золотую медаль на Олимпиаде-2026.
18-летняя россиянка занимает 5-е место после короткой программы с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).
Перед короткой программой на золото Петросян давали коэффициент 3.20 (29%), выше котировалась только Сакамото. Сейчас Аделия идет четвертой в списке фаворитов с коэффициентом 9.00 (10%) на первое место.
На момент публикации новости букмекеры не представили котировки на попадание Петросян на пьедестал. До короткой программы на это давали 1.35 – 68% вероятности.
Победитель женского одиночного катания (по сумме двух программ) по версии букмекеров:
1. Каори Сакамото (Япония) – 1.95
2. Алиса Лью (США) – 3.70
3. Ами Накаи (Япония) – 4.50
4. Аделия Петросян (Россия) – 9.00
5. Моне Чиба (Япония) – 12.00
Остальные – от 50.00
Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.
Я уверена была, что Алисе и Каори 80 плюс поставят, глаза закрыв на все, лишь бы без падений и бабок. А Адели максимум 70 и на место 12, как Петю. На выходе 76-77 у соперниц, 5 баллов всего отрыв, и это огромный шанс
Хочу посмотреть какие коэффициенты были на Шайдарова:)
Это фигурное катание. Вид спорта, где лёд скользкий, а мнение техбригады — субъективно.
Давайте расслабимся и просто порадуемся, что Петросян реально достойно и красиво ворвалась в эту историю.
Любителям из других веток, набежавших в ФК, чтобы рассказать любителям фигурки, что они не так живут — большой привет 😆 Вы сначала аксель от тулупа научитесь отличать, потом рассказывайте, какая разница отыгрывается, а какая — нет. Спецы 😆
