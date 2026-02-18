  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Швеция вылетит от США, Канада уверенно пройдет Чехию: ожидания букмекеров от 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
0

Швеция вылетит от США, Канада уверенно пройдет Чехию: ожидания букмекеров от 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Сегодня на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут матчи 1/4 финала хоккейного турнира.

Букмекеры определились с фаворитами пар. Ожидается, что сборная Швеции вылетит от США, а Канада уверенно пройдет сборную Чехии.

1/4 финала олимпийского хоккейного турнира:

Словакия (2.00 – выход в 1/2 финала) – Германия (1.80)

Канада (1.07) – Чехия (8.50)

Финляндия (1.36) – Швейцария (3.20)

США (1.35) – Швеция (3.20)

Словакия – хоккейная сенсация Игр. Выиграли группу с Швецией и Финляндией, шансы на золото взлетели в 4 раза

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСборная Финляндии по хоккею
Ставки на сегодня
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Ставки на спорт
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная США по хоккею
Ставки на хоккей
logoСборная Германии по хоккею
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Интер Майами» Месси – фаворит нового сезона МЛС. «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина – 2-й у букмекеров, «Ванкувер» Мюллера – 3-й
56 минут назад
Клэбо выиграл 6 из 6 гонок на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 5% вероятности
сегодня, 12:35
Финляндия – явный фаворит против Словакии в матче за 3-е место на Олимпиаде-2026. На групповом этапе словаки разгромили финнов 4:1
сегодня, 06:33
В Турции задержаны 32 руководителя футбольных клубов за ставки на собственные команды
вчера, 14:06
Целевые отчисления букмекеров в адрес Федерации бильярдного спорта сократились почти в 100 раз к концу 2025-го
вчера, 13:38
Коэффициент на вылет «Тотенхэма» из АПЛ обвалился с 150.00 до 7.00 с начала сезона. 1.63 – проиграют «Арсеналу» в воскресенье
вчера, 12:50
2.30 – «Бавария» наберет 90+ очков за сезон Бундеслиги. В последний раз это случилось в 2014-м
вчера, 11:48
Алиса Лью взяла золото Олимпиады-2026. Перед короткой программой вероятность ее победы составляла 25%
19 февраля, 22:30
Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026. Перед стартом букмекеры считали, что россиянка попадет минимум в топ-5
19 февраля, 22:10
2.30 – «Бавария» наберет минимум 90 очков в этом сезоне Бундеслиги. У мюнхенцев 57 баллов за 12 туров до конца чемпионата
19 февраля, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжник Коростелев выиграет марафон с вероятностью в 7%. Россиянин – 4-й фаворит у букмекеров
сегодня, 07:40
Вероятность победы Клэбо в марафоне выросла с 45% до 77%. Норвежец выиграл пять золотых медалей на Олимпиаде-2026
сегодня, 07:20
«Полуфинал между США и Словакией обещает стать классической историей фаворита против сенсации». Прогноз Романовой на второй полуфинал ОИ-2026
вчера, 14:47
Канада выбьет Финляндию, США уверенно пройдут Словакию: ожидания букмекеров от полуфиналов хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
вчера, 12:33
Алькарас – подавляющий фаворит матча с Рублевым в полуфинале в Дохе. На россиянина дают 6.40
вчера, 10:55
«Адмирал» проиграл 15 из 16 последних матчей в КХЛ. 1.28 – уступят «Автомобилисту» в гостях
вчера, 10:13
«Канада определенно выглядит фаворитом благодаря глубине состава». Прогноз Романовой на полуфинал ОИ-2026 Канада – Финляндия
вчера, 09:35
Француз Перро – явный фаворит мужского масс-старта в биатлоне на Олимпиаде-2026. Норвежец Лагрейд и швед Понсилуома – в топ-3
вчера, 08:37
66% – Клэбо выиграет 6 золотых медалей в 6 дисциплинах на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 4%
вчера, 07:44
«Буде-Глимт» играет вничью с «Интером» в ЛЧ – 1:1 после первого тайма. 1.81 – клуб Хайкина не проиграет
18 февраля, 20:47
Рекомендуем