Швеция вылетит от США, Канада уверенно пройдет Чехию: ожидания букмекеров от 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Сегодня на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут матчи 1/4 финала хоккейного турнира.
Букмекеры определились с фаворитами пар. Ожидается, что сборная Швеции вылетит от США, а Канада уверенно пройдет сборную Чехии.
1/4 финала олимпийского хоккейного турнира:
Словакия (2.00 – выход в 1/2 финала) – Германия (1.80)
Канада (1.07) – Чехия (8.50)
Финляндия (1.36) – Швейцария (3.20)
США (1.35) – Швеция (3.20)
Опубликовал: Кирилл Михайлов
