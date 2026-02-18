Швеция вылетит от США, Канада уверенно пройдет Чехию: ожидания букмекеров от 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Сегодня на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут матчи 1/4 финала хоккейного турнира.

Букмекеры определились с фаворитами пар. Ожидается, что сборная Швеции вылетит от США, а Канада уверенно пройдет сборную Чехии.

1/4 финала олимпийского хоккейного турнира:

Словакия (2.00 – выход в 1/2 финала) – Германия (1.80)

Канада (1.07) – Чехия (8.50)

Финляндия (1.36) – Швейцария (3.20)

США (1.35) – Швеция (3.20)

