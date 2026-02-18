5.90 – «Ювентус» выйдет в 1/8 финала ЛЧ после 2:5 в первом матче с «Галатасараем»

Букмекеры не верят, что «Ювентус» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После разгромного поражения со счетом 2:5 в первом стыковом матче с «Галатасараем» в Турции коэффициент на проход туринцев вырос с 1.50 до 5.90 – 16% вероятности.

На выход «Галатасарая» в 1/8 финала дают коэффициент 1.14 – 84% вероятности.

Ответная игра пройдет 25 февраля в Турине.