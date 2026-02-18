5.90 – «Ювентус» выйдет в 1/8 финала ЛЧ после 2:5 в первом матче с «Галатасараем»
Букмекеры не верят, что «Ювентус» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
После разгромного поражения со счетом 2:5 в первом стыковом матче с «Галатасараем» в Турции коэффициент на проход туринцев вырос с 1.50 до 5.90 – 16% вероятности.
На выход «Галатасарая» в 1/8 финала дают коэффициент 1.14 – 84% вероятности.
Ответная игра пройдет 25 февраля в Турине.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
мне кажется тут всем слабо верится, если конечно Юве не выдаст матч года.
мне кажется тут всем слабо верится, если конечно Юве не выдаст матч года.
Юве вчера уже выдал матч года! Как обычно забудем про ЛЧ в лучшем случае до следующего года)
мне кажется тут всем слабо верится, если конечно Юве не выдаст матч года.
было бы кем рональдо смог 1 раз а тут некому
ну и заголовок емае
1.30 был проход ухаха
Это ещё не так много. Я думал больше 7 будет) Ну в теории шансы уйти в овертайм после 3-0 или 4-1 крохотные, но есть. Вопрос насколько турки будут плохо играть без поддержки своего стадиона.
Токой позорный Юве должен аылетать.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем