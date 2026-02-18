10

5.90 – «Ювентус» выйдет в 1/8 финала ЛЧ после 2:5 в первом матче с «Галатасараем»

Букмекеры не верят, что «Ювентус» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После разгромного поражения со счетом 2:5 в первом стыковом матче с «Галатасараем» в Турции коэффициент на проход туринцев вырос с 1.50 до 5.90 – 16% вероятности.

На выход «Галатасарая» в 1/8 финала дают коэффициент 1.14 – 84% вероятности.

Ответная игра пройдет 25 февраля в Турине.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
10 комментариев
мне кажется тут всем слабо верится, если конечно Юве не выдаст матч года.
Ответ Juve-61
мне кажется тут всем слабо верится, если конечно Юве не выдаст матч года.
Юве вчера уже выдал матч года! Как обычно забудем про ЛЧ в лучшем случае до следующего года)
Ответ Juve-61
мне кажется тут всем слабо верится, если конечно Юве не выдаст матч года.
было бы кем рональдо смог 1 раз а тут некому
1.30 был проход ухаха
Это ещё не так много. Я думал больше 7 будет) Ну в теории шансы уйти в овертайм после 3-0 или 4-1 крохотные, но есть. Вопрос насколько турки будут плохо играть без поддержки своего стадиона.
Токой позорный Юве должен аылетать.
