«ПСЖ» победил «Монако», уступая 0:2 по ходу матча. В лайве на камбэк давали 5.00

«Монако» проиграл «ПСЖ» (2:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Монегаски» вели со счетом 2:0 к 29-й минуте. В лайве на камбэк парижан давали коэффициент 5.00.

На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Монако» Александр Головин.

Ответная игра состоится в Париже 25 февраля.