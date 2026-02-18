«ПСЖ» победил «Монако», уступая 0:2 по ходу матча. В лайве на камбэк давали 5.00
«Монако» проиграл «ПСЖ» (2:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
«Монегаски» вели со счетом 2:0 к 29-й минуте. В лайве на камбэк парижан давали коэффициент 5.00.
На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Монако» Александр Головин.
Ответная игра состоится в Париже 25 февраля.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
