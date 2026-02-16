Сборная России – явный фаворит матчей против Мали и Гватемалы у букмекеров

Сборная России весной проведет товарищеские матчи против Мали и Гватемалы.

Команда Валерия Карпина котируется явным фаворитом обоих встреч. На победу над Мали дают коэффициент 1.73, над Гватемалой – 1.25.

Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, Гватемала – 94-е.

Матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.