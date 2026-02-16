  • Спортс
  • Мареска будет тренером «Ман Сити» в сезоне-2026/27, считают букмекеры. 25% – Гвардиола останется
1

Мареска будет тренером «Ман Сити» в сезоне-2026/27, считают букмекеры. 25% – Гвардиола останется

Энцо Мареска сменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити», считают букмекеры.

Экс-наставник «Челси» котируется подавляющим фаворитом в линии на тренера «горожан» в сезоне-2026/27 за 1.57 – более 60% вероятности. На то, что Гвардиола остается на посту главного тренера «Сити», дают коэффициент 4.00 (25%).

Тренер «Ман Сити» на старте сезона-2026/27 по версии букмекеров:

1. Энцо Мареска – 1.57

2. Пеп Гвардиола – 4.00

3. Хаби Алонсо – 9.00

4-6. Луис Энрике – 17.00

4-6. Роберто Де Дзерби – 17.00

4-6. Андони Ираола – 17.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
