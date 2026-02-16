Испания – фаворит ЧМ-2026 по версии бетторов на Polymarket. Суммарный объем ставок на победителя превысил $153 млн

Пользователи Polymarket поставили более 153 млн долларов на победителя ЧМ-2026.

Испания – фаворит мундиаля по версии бетторов криптовалютной платформы с вероятностью в 16%. Англия идет второй – 14%, Франция – третья с 12%, Аргентина – 4-я с 10%.

У букмекеров фаворитом также котируется Испания (5.50). Англия – вторая за 6.50, далее идут Аргентина, Франция и Бразилия – по 8.50.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.