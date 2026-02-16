  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Испания – фаворит ЧМ-2026 по версии бетторов на Polymarket. Суммарный объем ставок на победителя превысил $153 млн
0

Испания – фаворит ЧМ-2026 по версии бетторов на Polymarket. Суммарный объем ставок на победителя превысил $153 млн

Пользователи Polymarket поставили более 153 млн долларов на победителя ЧМ-2026.

Испания – фаворит мундиаля по версии бетторов криптовалютной платформы с вероятностью в 16%. Англия идет второй – 14%, Франция – третья с 12%, Аргентина – 4-я с 10%.

У букмекеров фаворитом также котируется Испания (5.50). Англия – вторая за 6.50, далее идут Аргентина, Франция и Бразилия – по 8.50.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСборная Испании по футболу
logoЧМ-2026
Ставки на спорт
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
Ставки на футбол
logoСборная Франции по футболу
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Брюгге» на 89-й вырвал ничью с «Атлетико» – 3:3. В лайве на спасение бельгийцев давали 10.00
вчера, 21:59
35% – вероятность выхода «Интера» в 1/8 финала ЛЧ после поражения от «Буде-Глимт» (1:3) в Норвегии
вчера, 21:54
«Карабах» разгромно проиграл «Ньюкаслу» дома – 1:6. На поражение с разницей в 4+ гола давали 6.00
вчера, 19:40
66% – Клэбо выиграет 6 золотых медалей в 6 дисциплинах на Олимпиаде-2026. Перед Играми на это давали 4%
вчера, 19:27
88% – вероятность пятого золота Клэбо на Олимпиаде-2026. Норвегия – явный фаворит командного спринта
вчера, 08:30
Шансы Петросян на олимпийское золото упали почти в 3 раза после короткой программы – с 29% до 10%
вчера, 07:53
Швеция вылетит от США, Канада уверенно пройдет Чехию: ожидания букмекеров от 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
вчера, 07:35
5.90 – «Ювентус» выйдет в 1/8 финала ЛЧ после 2:5 в первом матче с «Галатасараем»
17 февраля, 22:42
«ПСЖ» победил «Монако», уступая 0:2 по ходу матча. В лайве на камбэк давали 5.00
17 февраля, 21:55
Фабрицио Корона обвинил Бастони в ставках на матчи со своим участием: «У меня есть переписки и доказательства. Он ставил даже на вбрасывания из аута»
17 февраля, 20:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Буде-Глимт» играет вничью с «Интером» в ЛЧ – 1:1 после первого тайма. 1.81 – клуб Хайкина не проиграет
вчера, 20:47
«Интер» выиграл всухую 6 матчей подряд на выезде. 3.80 – победит «Буде-Глимт» и не пропустит
вчера, 11:03
«Ньюкасл» – подавляющий фаворит стыков с «Карабахом» в ЛЧ. 9% – вероятность выхода азербайджанцев в 1/8 финала
вчера, 09:44
«Жду, что Моуриньо снова докажет, что он Special One». Погребняк ожидает, что «Бенфика» выбьет «Реал» из ЛЧ
17 февраля, 19:51
«Бенфика» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы Моуринью снова обыграть «Реал»
17 февраля, 09:48Промо
6.90 – Головин забьет Сафонову в Лиге чемпионов. 2.55 – вратарь «ПСЖ» не пропустит от «Монако»
17 февраля, 09:33
«Галатасарай» не проигрывал в 23 из 25 последних домашних матчей. 1.70 – не уступят «Ювентусу»
17 февраля, 09:21
Настоящие чемпионы не уходят на пенсию: в Москве прошел второй старт ретрогонки «Это все еще я»
17 февраля, 08:54Промо
68% – вероятность медали Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. Только у японки Сакамото больше шансов на золото
17 февраля, 08:33
Моуринью заявил, что хочет выбить «Реал» из Лиги чемпионов. Букмекеры уверены, что «Бенфика» вылетит
17 февраля, 07:55
Рекомендуем