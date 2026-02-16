Рыбакина – фаворит Мастерса в Дубае по версии букмекеров. Вероятность второго подряд титула Мирры Андреевой – 10%

Букмекеры определились с фаворитами Мастерса в Дубае.

Главным претендентом на победу считается казахстанка Елена Рыбакина за 2.75 (27%). Второй у букмекеров идет Коко Гауфф (7.50), замыкают тройку Аманда Анисимова и Джессика Пегула – на обеих дают 8.00.

Мирра Андреева впервые в карьере выходит на защиту «тысячника» – в прошлом году она сенсационно выиграла турнир в ОАЭ. Россиянка котируется пятой с коэффициентом 9.00.

Победитель WTA 1000 в Дубае по версии букмекеров:

1. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2.75

2. Коко Гауфф (США) – 7.50

3-4. Аманда Анисимова (США) – 8.00

3-4. Джессика Пегула (США) – 8.00

5. Мирра Андреева (Россия) – 9.00

6-7. Виктория Мбоко (Канада) – 14.00

6-7. Элина Свитолина (Украина) – 14.00

8. Ива Йович (Сербия) – 22.00