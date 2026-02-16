Рыбакина – фаворит Мастерса в Дубае по версии букмекеров. Вероятность второго подряд титула Мирры Андреевой – 10%
Букмекеры определились с фаворитами Мастерса в Дубае.
Главным претендентом на победу считается казахстанка Елена Рыбакина за 2.75 (27%). Второй у букмекеров идет Коко Гауфф (7.50), замыкают тройку Аманда Анисимова и Джессика Пегула – на обеих дают 8.00.
Мирра Андреева впервые в карьере выходит на защиту «тысячника» – в прошлом году она сенсационно выиграла турнир в ОАЭ. Россиянка котируется пятой с коэффициентом 9.00.
Победитель WTA 1000 в Дубае по версии букмекеров:
1. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2.75
2. Коко Гауфф (США) – 7.50
3-4. Аманда Анисимова (США) – 8.00
3-4. Джессика Пегула (США) – 8.00
5. Мирра Андреева (Россия) – 9.00
6-7. Виктория Мбоко (Канада) – 14.00
6-7. Элина Свитолина (Украина) – 14.00
8. Ива Йович (Сербия) – 22.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Лена в лучшей форме фаворит любого турнира, но она в Дохе была уставшая и больная, вряд ли к Дубаю восстановится.
