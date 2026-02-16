Скелетонист Уэстон – фаворит на звание Спортсмена года в Британии по версии ВВС. Он выиграл два золота на Олимпиаде-2026
Букмекеры оценили шансы двукратного олимпийского чемпиона Мэтта Уэстона на звание Спортсмена года в Великобритании по версии ВВС.
Британский скелетонист котируется фаворитом церемонии – на его победу дают коэффициент 6.00. В топ-5 также входят пилот «Формулы-1» Джордж Расселл (10.00), нападающий «Баварии» Харри Кейн (10.00) и дартсист Люк Литтлер (10.00).
28-летний Уэстон выиграл два золота на Олимпиаде-2026. Сначала он стал первым британцем в истории, завоевавшим олимпийское золото в мужском скелетоне, а затем выиграл турнир смешанных пар вместе с Табитой Стокер.
Церемония награждения пройдет 21 декабря в Солфорде. Победителя определят голосованием телезрителей ВВС.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем