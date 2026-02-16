11.00 – Холанд сделает первый пента-трик за карьеру в АПЛ в этом сезоне. Он забивал по 5 мячей в 2023-м, 2024-м и 2025-м

Букмекеры оценили шансы Эрлинга Холана забить 5 мячей в одном матче в сезоне АПЛ.

В марте 2023-го Холанд сделал первый пента-трик во взрослой карьере – 5 мячей в ворота «Лейпцига» (7:0) в 1/8 финала ЛЧ. В 2024-м он забил 5 голов в кубковом матче с «Лутоном» (6:2), а в 2025-м – за сборную Норвегии в квалификации ЧМ с Молдовой (11:1).

11.00 – Холанд сделает первый пента-трик за карьеру в АПЛ в этом сезоне. 1.01 – этого не случится.