82% – в финале Кубка Стэнли сыграют команды с россиянами в составах

Букмекеры оценили шансы российских хоккеистов выиграть Кубок Стэнли в сзеоне-2025/26.

За 1.13 (82%) можно поставить на то, что в заявках команд двух финалистов будут россияне. 1.07 (86%) – российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли.

Последний раз российские хоккеисты не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году. По итогам прошлого розыгрыша трофей с «Флоридой» взяли Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.