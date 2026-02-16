82% – в финале Кубка Стэнли сыграют команды с россиянами в составах
Букмекеры оценили шансы российских хоккеистов выиграть Кубок Стэнли в сзеоне-2025/26.
За 1.13 (82%) можно поставить на то, что в заявках команд двух финалистов будут россияне. 1.07 (86%) – российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли.
Последний раз российские хоккеисты не выигрывали Кубок Стэнли в 2015 году. По итогам прошлого розыгрыша трофей с «Флоридой» взяли Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
Россияне, как залог успеха в кубке )))
Вася Подколзин на пути к чашке
