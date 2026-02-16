«Жирона» – худшая команда Ла Лиги по исходу вторых таймов. 1.58 – «Барселона» выиграет вторую половину встречи
Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выиграть второй тайм в матче 24-го тура Ла Лиги с «Жироной».
На победу каталонцев во втором тайме дают 1.58. «Жирона» проигрывает вторые тайм чаще всех команд чемпионата Испании – 13 поражений и 4 победы в 23 матчах.
«Барселона» котируется явным фаворитом встречи за 1.36. На победу «Жирона» дают коэффициент 7.20.
Матч пройдет 16 февраля, начало – в 23:00 мск.
