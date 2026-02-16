Алькарас – фаворит турнира ATP 500 в Дохе по версии букмекеров. Синнер и Медведев входят в топ-3

Букмекеры определились с фаворитами турнира ATP 500 в Дохе.

Главным претендентом на победу считается Карлос Алькарас (2.15). Вторым идет Янник Синнер (2.20), третьим – Даниил Медведев (17.00). В топ-8 вошли россияне Андрей Рублев (35.00) и Карен Хачанов (40.00).

Медведев в третий раз выступает в Дохе – в 2023-м он выиграл титул.

Победитель ATP 500 в Дохе по версии букмекеров:

1. Карлос Алькарас (Испания) – 2.15

2. Янник Синнер (Италия) – 2.20

3. Даниил Медведев (Россия) – 17.00

4. Александр Бублик (Казахстан) – 25.00

5-6. Иржи Лехечка (Чехия) – 25.00

5-6. Андрей Рублев (Россия) – 35.00

7-9. Артур Фис (Франция) – 40.00

7-9. Стефанос Циципас (Греция) – 40.00

7-9. Карен Хачанов (Россия) – 40.00

Турнир пройдет с 16 по 21 февраля на хардовых кортах комплекса Khalifa International Tennis and Squash Complex.