«Барса» выиграет трофей в этом сезоне, а «Реал» останется без титулов, считают букмекеры

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» и «Реала» выиграть трофей в сзеоне-2025/26.

«Тенниси» дает коэффициент 1.47 (63%) на титул каталонцев без учета Суперкубков. «Барса» лидирует в Ла Лиге по потерянным очкам (58 баллом с матчем в запасе против 60 очков у «Реала»), вышла в 1/8 финала ЛЧ и близка к вылету из Кубка Испании (0:4 в первом полуфинале с «Атлетико»).

На трофей «Реала» дают коэффициент 1.90, на отсутствие титулов – 1.80 (51%). Мадридцы вылетели из Кубка Испании, а в Лиге чемпионов сыграют в раунде плей-офф с «Бенфикой».